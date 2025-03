LO før mekling i frontfaget: – Vi forventer tøffe forhandlinger

Av Frida A. Hagen/NTB

Mandag klokken 10 starter meklingen mellom LO, YS og NHO. Partene har fram til midnatt natt til onsdag for å komme til enighet. Ellers går til sammen 25.000 medlemmer i LO og YS ut i streik fra onsdag morgen.

– Vi forventer tøffe forhandlinger, men vi har tro på at vi skal lykkes å få vårens lønnsoppgjør i havn ved hjelp av Riksmekleren, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun forteller at LOs hovedmål i meklingen er å sikre arbeidstakernes andel av verdiskapingen og økt kjøpekraft, prioritere likelønn og motvirke lavlønn.

LO, NHO og YS forhandler nå om det såkalte frontfaget, for konkurranseutsatt industri. Det de blir enige om, danner deretter grunnlaget for alle de andre lønnsoppgjørene i andre bransjer.

Utelukker ikke streik

Meklingen omfatter over 200.000 LO-organiserte og rundt 20.000 YS-medlemmer.

– Vi går inn i meklingen med håp om å komme fram til en god løsning med NHO som innebærer en god og rettferdig fordeling av verdiskapningen som våre medlemmer bidrar til hver dag de er på jobb, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Hos YS er det i første omgang bussjåfører, oljearbeidere og ansatte i hotell- og restaurant som tas ut i streik.

Han utelukker ikke muligheten for en eventuell streik, selv om han ikke håper det blir nødvendig.

– Dersom vi mot formodning ikke blir enig innen meklingsfristen har vi forberedt oss på å sette makt bak kravene, å streike.

LO tar ut 24.075 medlemmer i første streikeuttak, mens YS tar ut 1204 medlemmer.

– Viktig med en ansvarlig ramme

Forhandlingene startet 14. mars, men brøt etter fire dager. Det er frontfaget som forhandles om først, det vil si konkurranseutsatt industri.

Det de blir enige om i disse forhandlingene, danner deretter grunnlaget for alle de andre lønnsoppgjørene i andre bransjer.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO forteller at de går inn i meklingen med mål om å finne en best mulig løsning for konkurransekraften i bedriftene.

– For næringslivet er det viktig med en ansvarlig ramme, og at det er en riktig balanse mellom sentrale og lokale tillegg. Bedriftene opplever usikre tider og en internasjonal handelskrig, samtidig som deler av næringslivet sliter – eksempelvis byggenæringen, sier Almlid.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. Ved forrige mellomoppgjør i 2023 ble det for første gang en streik i et mellomoppgjør i etterkrigstiden.

Partene møter pressen 09.45 før de går inn til mekling klokken 10.

