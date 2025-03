LO: Enighet i lønnsoppgjøret

Det skriver LO i en pressemelding klokken 16.23.

Partene kaller inn til pressekonferanse om resultatet på Riksmeklerens kontor i Oslo klokken 17.

LO og NHO møttes mandag formiddag til mekling i årets mellomoppgjør for frontfaget på Riksmeklerens kontor, etter at det ble brudd i forhandlingene tidligere denne måneden.

Meklingsfristen var ved midnatt natt til onsdag, og nesten 25.000 fagorganiserte kunne bli tatt ut i streik onsdag morgen dersom det ikke ble enighet. Meklingen omfatter over 200.000 LO-organiserte.

Den største uenigheten mellom partene har vært spørsmålet om lokale eller sentrale tillegg. NHO ville at mest mulig av lønnsdannelsen skal skje lokalt, mens LO ville ha størst mulig i sentralt tillegg.

Også NHO og YS møttes også til mekling mandag. Til sammen er om lag 20.000 YS-medlemmer omfattet av meklingen, blant annet ansatte i hotell- og restaurantnæringen, renholdere, oljearbeidere, og bussjåfører.

YS opplyser til NTB at de foreløpig ikke har kommet til enighet med NHO.

Frontfaget, som det ble forhandlet om, omfatter konkurranseutsatt industri. Det de blir enige om, danner deretter grunnlaget for alle de andre lønnsoppgjørene i andre bransjer.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. Ved forrige mellomoppgjør i 2023 ble det for første gang en streik i et mellomoppgjør i etterkrigstiden.

