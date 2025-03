Frykt for Trump-toll trekker Oslo Børs ned

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter en halvtimes handel er børsen ned i underkant av 1 prosent og ligger like over 1500 poeng. Oljeprisen ligger på rundt 72,50 dollar per fat nordsjøolje.

Børsuroen skjer kun dager før Trump onsdag skal legge fram tollplanen sin. Det er ventet at dette kommer til å utløse en full handelskrig når andre land iverksetter sine mottiltak mot USA, melder Dagens Næringsliv.

Også de asiatiske børsene gikk kraftig ned mandag morgen. I Japan stupte Nikkei-indeksen 4,05 prosent og endte på 35.617,56 poeng, det laveste siden september.

Den amerikanske presidenten har blant annet varslet innføring av 25 prosent toll på biler og bildeler fra og med onsdag.

Bilmerket Toyota falt 3,13 prosent på Tokyo-børsen mandag, mens Honda falt med rundt 3,07 prosent. Nissan gikk ned 4,03 prosent.

Trump har sagt at målet med biltollen er å få bilprodusenter til å flytte produksjonen til USA og skape flere arbeidsplasser.

De toneangivende europeiske børsene viser også røde piler. Både CAC 40 i Paris, FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt hadde morgen sunket med litt over 1 prosent.

Les også: Trumps tollmur – her er en oversikt

Les også: Norge med klar beskjed til EU: Ikke rør «sluttdatoen» for diesel- og bensinbiler

Kommentar: Takk for at du betaler skatt