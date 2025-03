De viktigste vedtakene fra Sp-landsmøtet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

HAUGESUND: Mens Høyre åpnet for norsk EU-medlemskap på sitt landsmøte, kom Senterpartiet med det stikk motsatte på helgens landsmøte.

– Senterpartiet skal bruke all vår makt for å stanse ethvert forsøk på å snikinnmelde Norge i EU, sier Trygve Slagsvold i sin oppsummering til landsmøtet.

Aleksander Øren Heen, som møtte fast på Stortinget mens Erling Sande var kommunalminister, forsøkte å få landsmøtet til å justere kursen og klare å utvikle ny politikk på EØS-området, etter 30 år og to EØS-utredninger.

Senterpartiet har vært mot EØS-avtalen helt siden den ble inngått.

– Vi bør kanskje vurdere å legge debatten om EØS i ro i neste fireårsperiode. Samtidig må ikke dette oppfattes som et knefall for EØS, sa han fra talerstolen.

Han ville ha inn et punkt i partiprogrammet om å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen, men fikk ikke gehør fra flertallet på landsmøtet.

Heller ikke et forslag om å påvirke utviklingen av det indre marked og EØS-avtalen i større grad enn i dag, fikk flertall på landsmøtet.

Bevæpning av politi

Tidligere leder av Politiets Fellesforbund (2013–2022) og tidligere statssekretær i Støre-regjeringen, Sigve Bolstad, kaller det en stor dag for norsk politi.

Han mener landsmøtet tok inn over seg at bevæpning handler om å beskytte folk mot trusler som kriminelle gjenger, terror og livstruende angrep fra psykisk syke.

Senterpartiets ja til fast bevæpning kan føre til at norsk politi får bære våpen innen relativt kort tid.

Når KrF på sitt landsmøte vedtar det samme, er det flertall for bevæpning på Stortinget.

Et forslag om å utrede endringer i sykelønnsordningen for å sikre at den er bærekraftig og bidra til å redusere unødvendig fravær, ble nedstemt på landsmøtet.

Her er de viktigste vedtakene fra landsmøtet:

Norge må forplikte seg til minimum tre prosent av BNP til forsvar.

Helseforetakene må legges ned innen 1. januar 2027.

Ja til internasjonalt samarbeid, men nei til overnasjonal styring fra Brussel.

Øke den sivile og militære støtten til Ukraina.

Gi politiet mulighet til å gjennomsøke videregående skoler med narkotikahunder.

Skal fortsatt være straffbart å bruke, besitte og kjøp/salg av narkotika.

Redusere formuesskatten for eiere av små og mellomstore bedrifter, men ikke generelt kutt for såkalt arbeidende kapital.

Øke studiestøtten til 1,5 G (186 042 kroner).

Stanse ytterligere elektrifisering av sokkelen med kraft fra land.

Ha nasjonal kontroll over norsk energipolitikk og energiproduksjon.

Legge til rette for rask oppfølging av den offentlige utredningen om kjernekraft.

Nei til nye utenlandskabler, også i forbindelse med havvindprosjekter.

Melde Norge ut av EUs energibyrå Acer.

Øke støtten til Ukraina ytterligere.

Trygve Slagsvold Vedum ble gjenvalgt som Senterpartiets leder, med Bjørn Arild Gram og Kjersti Toppe som nestledere.

