19 personer pågrepet i aksjoner mot kriminelle nettverk

– I fjor høst ble fem personer pågrepet i forbindelse med en narkotikaoverlevering i Kongsvinger. Den videre etterforskningen har avdekket et større nettverk som over lengre tid har drevet med narkotikavirksomhet. Vi mener å kunne knytte nettverket til betydelige mengder narkotika, sier politiadvokat Christine Lundstein i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

I januar og februar i år ble det gjennomført flere koordinerte aksjoner i samarbeid med flere politidistrikter.

14 personer ble pågrepet i Innlandet, mens tre personer ble pågrepet i Sørvest politidistrikt.

– Det ble tatt beslag som har vært viktig for den videre etterforskningen, blant annet store mengder narkotika og kontanter, sier Lundstein.

Svenske siktet for drapsforbund

I alt er 19 personer pågrepet i sakene.

De pågrepne personene er siktet for grov narkotikaovertredelse eller medvirkning til dette, hvorav flere også er siktet for å ha utøvd narkotikavirksomhet i en organisert kriminell gruppe. Sju personer sitter fremdeles i varetekt, skriver politiet.

Samtidig som det ble aksjonert i Norge i januar, ble det etter anmodning fra Innlandet politidistrikt gjennomført en aksjon i Spania i samarbeid med Guardia Civil, hvor også norsk politi var til stede. En svensk mannlig statsborger ble pågrepet, og politiet anser ham for å ha en sentral rolle i saken, skriver de.

Identifiseringen av vedkommende har også ført til at han er siktet i en annen straffesak som gjelder medvirkning til drapsforbund. Denne saken etterforskes av Sørøst politidistrikt.

Den svenske mannen ble nylig overlevert til Norge og sitter i varetekt.

Bosatt på Østlandet

De siktede som ble pågrepet i Norge, er menn bosatt ulike steder på Østlandet. De er i 20- til 50-årene og har norsk tilhørighet. De knyttes alle til samme virksomhet.

– Etterforskningen er omfattende og tidkrevende. Vi har stått i en svært aktiv fase med en rekke aksjoner, noe som er årsaken til at vi først nå kan informere om saken. Etterforskningen videre vil rette seg mot å kartlegge nettverket ytterligere og avklare rollene til de involverte, sier Lundstein.

Politiet skriver at en tildeling fra Stortinget for økt innsats mot organisert kriminalitet og kriminelle nettverk har bidratt til at de har kunnet øke kapasiteten.

– Vi kan nå informere om at denne satsingen gir resultater, sier politimester Johan Brekke i Innlandet.

