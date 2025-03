Voldshendelse i Hustadvika – én alvorlig skadet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge politiet har det vært to personer direkte involvert i hendelsen. De første meldingene gikk ut på at det hadde vært et slagsmål mellom flere.

– En skadet person er tatt med til sykehus. Han framstår som alvorlig skadet. Vi har foreløpig ikke kontroll på gjerningspersonen, skriver operasjonsleder Leif Arne Mork i en melding til pressen.

Videre opplyser han at det er ukjent relasjon mellom de involverte og at foranledningen ikke er kjent.

