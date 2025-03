Rødt krever granskning av rakett-krasj på Andøya

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hvor nær har vi vært en stor ulykke eller at liv kunne ha gått tapt? Det andre vi må få klarhet i, er naturkonsekvensene, sier stortingsrepresentant Geir Jørgensen (R) til NRK.

Han viser til at havområdene utenfor Andøya er viktige gyteområder for skrei, og at sjøfugl nå går inn i hekkesesongen.

– Og så går en full drivstofflast ned i havet i dette sårbare naturområdet. Vi forventer at myndighetene setter ned en granskingsgruppe, sier representanten.

Andøya Spaceport og tyske Isar Aerospace har selv omtalt oppskytingen som en suksess.

Til NRK sier direktør Ingrid Hanssen i Andøya Spaceport at de veldig tidlig var sikre på at ingen ville bli drept eller skadet av raketten.

– Det vi har opplevd i dag viser at sikkerhetsprosedyrene vi har for oppskytning fungerer. Det har skjedd trygt og godt innenfor fareområdene vi hadde evakuert, sier direktør Ingrid Hanssen i Andøya Spaceport til rikskringkasteren.

Ifølge Hanssen skal ikke raketten inneholde noe det kan være utslippsfare med, men at de skal følge med og vil gjøre en kartlegging av det som har skjedd.

