Næringsministeren etter raketten: – En milepæl

I et moderne samfunn er satellitter en del av grunnleggende infrastruktur, mener næringsminister Cecilie Myrseth. Hun tror det blir et større fortrinn for Norge dersom man kan skyte opp satellitter fra norsk jord.

– Andøya Spaceport bidrar til å styrke norsk og europeisk egenevne innen et strategisk viktig teknologiområde, sier Myrseth.

Bæreraketten Spectrum ble skutt opp fra Andøya søndag klokken 12.30, men mistet kraft etter omtrent 25 sekunder, vippet over, og dalte ned igjen. Omtrent 40 sekunder etter oppskytningen, styrtet raketten tilbake og traff havet.

Oppskytningen har blitt omtalt som en suksess av Isar Aerospace, som er det tyske selskapet som står bak oppskytingen

– Dette er en milepæl for Norge som romnasjon. Jeg gratulerer Isar Aerospace og Andøya Spaceport med en vellykket testoppskyting, sier Myrseth.

