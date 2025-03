MDG-vedtak: Vil forhandle med Ap først hvis de havner på vippen etter valget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– MDG er fortsatt først og fremst et grønt parti, og vi gir ingen blankofullmakt til Støre. Uten MDG er Ap et grått, usosialt og gammeldags prosjekt. Men på mange målinger er vi tungen på vektskålen som avgjør om høyre- eller venstresiden får statsministeren, sier partileder Arild Hermstad i MDG.

Landsstyret vedtok også å utelukke både regjeringssamarbeid og samarbeidsavtaler med Fremskrittspartiet.

– Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å hindre regjeringsmakt for Frp, som står nærmest trumpismen i Norge og med ytre høyre på fremmarsj i mange land. Et sterkt MDG er brannmuren mot en Frp-regjering, sier Hermstad.

