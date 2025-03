Isar Aerospace etter Andøya-oppskytingen: Vil prøve på nytt så raskt som mulig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sier selskapets medgründer og toppsjef Daniel Metzler etter søndagens testoppskyting på Andøya Spaceport. Der framholdt han igjen at det var de selv som valgte å terminere bærerakettens flyging.

Mezler beskriver prøveoppskytingen av bæreraketten Spectrum som vellykket, selv om raketten endte opp i en spektakulær eksplosjon.

– Nå kan vi ta med oss denne dataen tilbake til videre utvikling, sier Metzler under pressekonferansen.

Dataen fra dagens oppskytning kan bidra til endringer i neste rakett. Metzler forteller at det enda er for tidlig å si nøyaktig når neste oppskytning blir, men at de ønsker å få det til så fort som mulig.

Selskapet har tidligere uttalt at målet er å sende opp to norske satellitter innen 2028.

Oppskytingsrampen ser ut til å ha overlevd uten store skader, noe visepresident for oppskytingsoperasjoner Alexandre Dalloneau anser som svært positivt.

– Det som skjedde i dag var også akkurat slik vi har sett i flere simuleringer, sier Dalloneau.

På spørsmål fra pressen om hvorvidt selskapet håpet at raketten skulle komme lenger, svarer Metzler:

– Selvfølgelig fantaserer man alltid om hvor langt man kan komme.

Han understreker likevel at selskapet er fornøyde med dagens resultater.

