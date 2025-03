Høyre-topp vil la deg sjekke kjærestens rulleblad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Også kvinnens nære familie – søsken og foreldre – skal få sjekke rullebladet hvis Bruflot får det som hun vil, skriver Nettavisen.

– Det betyr ikke at man skal kunne ringe for å få info om Tinder-daten din. Men dersom du vurderer å flytte sammen med en mann, få barn eller gifte deg, så burde du ha mulighet til å sjekke om han har voldsepisoder bak seg, sier Bruflot.

Bruflot er stortingsrepresentant og leder av Høyres kvinneforum.

I Storbritannia ble den såkalte «Clares lov» innført etter at Clare Wood i 2009 ble drept av sin voldelige ekskjæreste. Han hadde en historie med vold mot kvinner, men Clare var ikke klar over dette. Også i Norge er partnervold et stort samfunnsproblem, og Høyre vil nå ha en norsk versjon.

– En av de viktigste likestillingskampene i Norge er friheten fra å bli utsatt for vold og overgrep av sin egen partner, sier Bruflot.

Forslaget er hovedsakelig rettet mot vold mot kvinner ettersom de er overrepresentert i saker som omhandler partnervold. Men Bruflot presiserer at forslaget ikke er kjønnsspesifikt.

