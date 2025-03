Frp vil endre lønnsoppgjørene: – Bare å holde seg unna, sier LO

– Vi mener det er sunt at man lokalt har en noe større fleksibilitet, slik at man på den måten kan ta hensyn til lokale forhold og de enkelte bedriftenes bæreevne, sier nestleder Hans Andreas Limi til FriFagbevegelse.

I forslag til nytt arbeidsprogram, tar Frp til orde for å endre norske lønnsoppgjør.

Partiet går til valg på mindre sentrale lønnstillegg. I stedet vil partiet at lønnstillegg skal bestemmes i hver bransje eller bedrift.

Dette strider med den norske tradisjonen, med sentrale forhandlinger som løfter store grupper av ansatte uavhengig av hvor de jobber.

Frp er det eneste partiet som har programfestet at norske lønnsoppgjør må endres.

– Liten forståelse

– Det er bare å holde seg unna, Frp. Lønnsoppgjøret er opp til partene.

Slik svarer nestleder Kine Asper Vistnes i Fellesforbundet på spørsmål om hva hun synes om formuleringen i Frp-forslaget.

– Dette viser hvor lite forståelse de har om norsk lønnsdannelse, legger hun til.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, synes det er svært spesielt at Fremskrittspartiet har en klar formening om hvilke krav som skal stilles i tariffoppgjøret.

Men det overrasker ham ikke.

– Det er tross alt et parti som tidligere har vært mot kollektive landsomfattende tariffavtaler. Og som mener at alt skal avtales på den enkelte arbeidsplass, sier Krogstad.

Årets forhandlinger

I begynnelsen av neste uke er det mekling mellom partene i arbeidslivet, etter at forhandlingene i frontfagsoppgjøret endte med brudd.

I år er det et mellomoppgjør. Det vil si at det kun forhandles om penger.

For to år siden, da det ble en historisk streik i et mellomoppgjør, skyldtes det nettopp at det sentrale tillegget ikke var høyt nok, og at mange av LOs medlemmer ikke ville klart å få ut store nok lokale tillegg til at det hadde gitt en kjøpekraftforbedring.

Etter det FriFagbevegelse erfarer, er det nettopp spørsmål knyttet til fordeling av potten som er årsaken til bruddet i årets forhandlinger, i tillegg til spørsmål knyttet til lavlønnstillegg.

Beste måten

LO mener at gode sentrale tillegg i lønnsoppgjøret er den beste måten å sikre mer lønn til alle, og for at lavtlønte skal få sin del av kaka.

NHO, på sin side, mener en større del av lønnstilleggene må fastsettes lokalt.

Fremskrittspartiet tar dermed arbeidsgiverens side i sitt forslag til nytt partiprogram, som skal behandles på landsmøtet i begynnelsen av mai.

Partiet er også det eneste partiet som omtaler lønnsoppgjøret i sine partiprogrammer.

Det er en uskreven politisk regel at lønnsoppgjørene hører til partene i arbeidslivet – ikke politikerne.

For to år siden, da det ble en historisk streik i et mellomoppgjør, var det nettopp fordelingen av den lokale og sentrale potten som var stridens kjerne.

– Hvis NHO hadde fått det som de ville, ville de lavtlønte fått et dårlige resultat, mener Steinar Krogstad.

Dette skriver Frp om sitt forslag til arbeidsprogram

«Vi mener det er lokalt i den enkelte bedrift man best kjenner behovene og konkurransesituasjonen. Den sentrale potten ved lønnsforhandlingen bør derfor reduseres for å kunne øke andelen til lokale forhandlinger.»

