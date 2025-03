VG: To på sykehus med alvorlige skader etter eksplosjonen i Sarpsborg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Et barn i barneskolealder og en mann i 50-årene ble skadet i eksplosjonen fredag, som raserte den første etasjen i en tomannsbolig.

– Informasjonen så langt er at de er påført alvorlige skader og fortsatt er innlagt på sykehus, sier politiadvokat Dag-Fredrik Reymert i Øst politidistrikt til VG lørdag morgen.

Han sier videre at politiet mistenker at det dreier seg om en gasseksplosjon, og at det er beboeren i 50-årene som ser ut til å ha håndtert gassbeholderen som forårsaket eksplosjonen.

Boligen består av flere enheter de to skadede skal ha bodd i ulike enheter. Ifølge politiet er det ingen relasjon mellom de to skadede utover naboskapet.

