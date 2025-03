Skattestrid på Sps landsmøte – Høyre ber Vedum snu

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det råder en dobbeltmoral i Senterpartiet, sier nestleder og finanspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre til NTB.

Hun viser til at utlendinger som eier bedrifter i Norge, slipper formuesskatt.

– Senterpartiet går til valg på et partiprogram som heter «Hele Norge». Samtidig så favoriserer politikken deres utlendinger som eier bedrifter i Norge, sier Bru.

Sammen med Høyres næringspolitiske talsperson, Nikolai Astrup, kommer Bru med en klar oppfordring til Senterpartiet-lederen om å snu 180 grader – og gå mot høyre.

– Vedum har stått for den største venstredreiningen i Senterpartiets historie. Nå møter han den samme argumentasjonen og de samme politiske forslagene i eget parti som han har latterliggjort i tre og et halvt år som finansminister, sier Astrup til NTB.

Uenighet i Sp

Høyre har nemlig merket seg at det er uenighet om formuesskatt på Senterpartiets landsmøte i Haugesund denne helgen.

I utkastet til nytt partiprogram foreslås det å «redusere formuesskatten for eiere av små og mellomstore bedrifter».

Men mange i partiet vil gå lenger. Blant annet har Senterungdommen, Vestfold og Troms Senterparti foreslått en formulering om å fjerne formuesskatten helt på aksjer og driftsmidler, såkalt arbeidende kapital, slik også Høyre vil.

– Det er veldig bra at krefter i Senterpartiet nå gjør opprør mot Vedums skattepolitikk, men partiet har dessverre null troverdighet i skattepolitikken, sier Astrup.

Han viser til at Vedum økte skattene i sin tid som finansminister.

Senterungdommen: Vil ha et balansert nivå

Leder Nils Forren i Senterungdommen forklarer overfor NTB deres standpunkt slik:

– Vi mener at vi må ha en formuesskatt som er på et balansert nivå, som ivaretar norsk eierskap og norsk verdiskaping, og som gjør at bedriftene ikke flagges ut av Norge.

– Den særnorske formuesbeskatningen har gått for langt. Derfor ønsker vi i Senterungdommen å fjerne den på arbeidende kapital, legger Forren.

Han er imidlertid ikke enig i Høyres beskrivelse av en voldsom venstrevridning i Senterpartiet.

– Da prisveksten kom, sto vi et valg mellom å prioritere dem som sto i matkø eller å prioritere Kjell Inge Røkke. Da prioriterte vi dem som sto i matkø. Det mener jeg at var helt riktig å gjøre, sier han.

– Nå handler det om hva vi skal gjøre når prisveksten går nedover, og rentene forhåpentligvis går nedover. Da mener vi at det ikke er heldig med altfor for høye satser på formuesskatten.

Vedum: Vil gi lettelser for vanlige folk

Vedum har varslet at han ønsker et skattekutt på 10 milliarder kroner de neste fire årene. Men han har i stor grad fredet formuesskatten.

Sp-lederen har imidlertid åpnet for å se på hvordan man setter skatteverdien på driftsmidler, som traktorer og gravemaskiner.

– Når de store skattekuttene skal gis i neste periode, så er det på lønnsinntektene til folk. Det er vår hovedprioritet, sier Vedum til NTB.

– Høyre sin hovedprioritering i sitt skatteopplegg, er å kutte skattene for de 2–3 prosentene i samfunnet som har aller mest. Vi vil kutte skattene og avgiftene, men for det brede lag.

Vedum sier at han vil passe på de små bedriftene, og at det er viktig å ikke øke selskapsskatten for dem.

– Så ligger det formuleringer om å gjøre lettelser i formuesskatten som skal diskuteres på landsmøtet, sier han.

