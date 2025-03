PST: Kjenner ikke til konkrete angrepsplaner mot pride-arrangementer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Trusselbildet for Pride- og øvrige LHBT+-relaterte arrangementer og samlinger er i hovedsak uendret siden i fjor, skriver PST i en ny ugradert trusselvurdering.

PST skriver videre at man per nå ikke har konkrete indikasjoner på at noen planlegger voldelige angrep mot LHBT+-arrangementer og -samlinger i Norge.

– PST har registrert en betydelig nedgang i antall trusler fra 2023 til 2024. Vi forventer likevel fortsatt at det vil fremsettes trusler og hatefulle ytringer i 2025, særlig i forbindelse med Pride-måneden juni. Truslene forventes å være rettet mot både Pride- og LHBT+ generelt gjennom hele perioden, men også mot enkeltarrangementer, skriver sikkerhetstjenesten.

– De færreste har reell voldsintensjon

Ifølge PSTs erfaringer har de færreste som fremsetter trusler noen reell voldsintensjon.

– Overordnet vurderes terrortrusselnivået i Norge per nå som moderat. Det vurderes som mulig at ekstreme islamister og høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i 2025. Trusselen fra ekstreme islamister anses som mest alvorlig.

LHBT+ inngår i fiendebildene til ekstreme islamister og høyreekstremister. Det inkluderer dem som selv definerer seg som innenfor disse gruppene, personer som forsvarer og aksepterer dem og steder som er forbundet med dem.

– Ekstreme islamister anser alle vestlige mål som legitime, og LHBT+ representerer vestlige verdier de tar avstand fra. Historisk har LHBT+ sjelden vært mål for ekstrem islamistisk angrepsplanlegging i Vesten, skriver PST.

Tilfeldige sivile rammes oftest

Tilfeldige sivile er det målet som oftest rammes av ekstreme islamistiske angrep.

– De to siste årene har ekstrem islamistisk propaganda særlig fokusert på å hevne det ekstreme islamister opplever som vestlig støtte til israelsk krigføring i Gaza. I den forbindelse har angrepsaktiviteten økt, særlig mot jødiske og israelske mål.

Høyreekstremisters fiendebilde omfatter personer, grupper og institusjoner som de opplever truer overlevelsen til «den hvite kultur og rase». LHBT+ inngår i dette fiendebildet, og økt aksept for LHBT+ i samfunnet anses av høyreekstremister som et moralsk forfall.

PST mener at sentrale mål i de høyreekstremes fiendebilde også er muslimer, ikke-vestlige innvandrere, personer med ikke-vestlig utseende, jøder, politikere og representanter for norske myndigheter, tradisjonelle medier og venstreekstremister.

