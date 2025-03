Mann siktet etter huseksplosjonen i Sarpsborg fredag

– Han er ikke forholdt siktelsen, så vi venter med å gå ut med den, sier politiadvokat Anders Bækkemoen ved Øst politidistrikt til Aftenposten.

Han sier ikke presist hva mannen er siktet for.

Politiet jobber ut fra at eksplosjonen ikke var en villet handling. Det ser ut til å dreie seg om en gasseksplosjon.

Et barn i barneskolealder og en mann i 50-årene ble kritisk skadet i eksplosjonen, som raserte førsteetasjen i en tomannsbolig og førte til at andre etasje delvis kollapset. Per nå er ingen lenger kritisk skadet. Fredag sa politiet at den skadede mannen i 50-årene så ut til å ha håndtert gassbeholderen som førte til eksplosjonen.

Boligen består av flere enheter de to skadede skal ha bodd i ulike enheter. Ifølge politiet er det ingen relasjon mellom de to skadede utover naboskapet.

