Alvorlig voldshendelse med kniv i Trondheim

Jourhavende jurist Silje Flack Bergby opplyser til Nidaros at én person er livstruende skadet, to personer er alvorlig men ikke livstruende skadet, og én person er lettere skadet.

Til VG sier en annen jourhavende jurist, Inger-Johanne Grovassbakk, at en mann i 40-årene er pågrepet for knivepisoden. Han er siktet for grov kropsskade. Mannen er blant de skadede.

De involverte er i aldersspennet 20 til 40 år, skriver politiet.

Grovassbakk bekrefter at det dreier seg om knivstikking.

Innsatsleder Lars Erik Aftret Nilsen sier også til Adressa at de skadede har skader som er forenelig med bruk av kniv.

– Vi kom i kontakt med fem personer, og fire er fraktet til sykehus. Vi mener vi har kontroll på alle involverte, inkludert gjerningsperson, sa han kort tid etter hendelsen.

Innsatslederen sa videre at det finnes en relasjon mellom de involverte og at dette ikke er tilfeldig handling.

– De er tilknyttet samme leilighet, sier han til avisen.

