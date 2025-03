Vedum: Sp vil blokkere EU-framstøt i Stortinget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Norge skal aldri, aldri bli EU-medlem. Senterpartiet er garantisten for det, erklærte Vedum til jubel og stående applaus fra landsmøtesalen i Haugesund.

– Hvis Senterpartiet får en nøkkelposisjon i det neste Stortinget etter valget, så kommer vi til å stoppe ethvert forsøk på den type snikinnmelding i EU, sa han.

Partiet vil dermed ikke gi sin støtte til for eksempel statsbudsjett uten at regjeringen gir tydelig forpliktelse, kunngjorde han.

Det blir ikke snakk om noen form for gradvis tilnærming, understreket han. Det gjelder for eksempel å utrede mulighet for EU-medlemskap eller andre gradvise steg mot EU-medlemskap.

– Skremmer og lurer

Vedum mener det nå pågår en skremselskampanje og en lurestrategi for å overtale folket i EU-spørsmålet.

Hvis Norge ikke er medlem i EU, blir det ekstra tollsanksjoner. Vi blir stående alene i sikkerhetspolitikken, og vi får ikke solgt varene våre, listet Sp-lederen opp.

– En voldsom skremming for å få Norge som medlem i Den europeiske union, sa han.

Man mener ja-siden bruker den urolige verdenssituasjonen og den amerikanske tollkrigen som brekkstang. Samarbeid innenfor EU blir presentert som svar på utfordringene.

– Du har sett folk på ja-sida som snakker om Europas forente stater, sa Vedum.

Advarer mot EU-utredning

Det andre sporet dreier seg om en skrittvis tilnærming. Vedum advarte mot en EU-utredning, som Høyre og Venstre har tatt til orde for.

– Hvis Venstre og Høyre kommer i regjering etter høstens valg, så kommer det til å stå i regjeringsplattformen, sa han.

Han mener også at ja-siden skyver Island foran seg. Islendingene har gjort det klart at de skal ha folkeavstemning før man sender en eventuell EU-søknad.

Da kan man igjen si at det ikke er så farlig å bare prøve å søke, så kan man jobbe for unntak innenfor fisk, landbruk og i pengepolitikken etterpå, mente Vedum.

