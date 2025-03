Stiller to klare krav for ny Ap/Sp-regjering

Senterpartiet betrakter seg fortsatt som et rødgrønt parti, men stiller to klare krav for å tre tilbake i regjering med Arbeiderpartiet.

Det har både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder, Marit Arnstad, vært klare om på Senterpartiets landsmøte i Haugesund.

Det ene kravet er at helseforetaksmodellen må skrotes. Trygve Slagsvold Vedum brukte mye tid på dette i sin tale til landsmøtet.

– Da helseforetakene kom, var det etter inspirasjon fra Labour i Storbritannia. Nå har deres statsminister vært tydelig på at den skaper mer byråkrati og mindre politisk styring. Vi har fått de samme problemene også i Norge. Dette vil være en utrolig viktig sak for oss, sier Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

Det mener han vil gi avbyråkratisering av en mastodont av et helseforetakssystem, politisk markedstenkning og god lokal beredskap.

Enda klarere

Parlamentarisk leder, Marit Arnstad, var om mulig enda klarere i sin tale og kritiserte sin tidligere regjeringspartner for å være altfor systemtro.

Hun ramset opp alt Senterpartiet fikk gjennomslag for, men:

– La oss være ærlige. Vi kom ikke langt nok når det gjelder systemendringer. For Ap er urimelig systemtro også til systemer som ikke lenger fungerer etter sitt formål, sa hun i sin tale.

Hun viste til at Arbeiderpartiet har det hun kalte en underlig tendens til å beskytte systemet for systemets egen skyld.

– Der er de skuffende lik Høyre. Har de innført en reform er viljen til å endre eller fornye noe ved denne svært begrenset. Foretaksmodellen i helsesektoren er kanskje det beste eksempelet på dette, sa hun.

Etterlyser vilje

Etterlyser vilje

Senterpartiet kommer heller ikke til å vike i sitt syn på EUs energimarked. Marit Arnstad er klinkende klar på at Senterpartiet ikke vil sitte i en regjering som vil gi mer suverenitet til EU i energipolitikken, eller knytte landet tettere på det hun kaller et «dysfunksjonelt europeisk energimarked».

– Vi har gjort veldig mye bra sammen med Arbeiderpartiet. Men vi kom ikke langt når det gjaldt systemendring. Det er en erkjennelse. Det ene gjelder det med energi. Strømpolitikken som er ført det siste tiåret krever endringer hvis vi skal opprettholde strøm som et konkurransefortrinn i framtida. Der kom vi ikke langt nok, sier Marit Arnstad til FriFagbevegelse.

Også Marit Arnstad etterlyser en vilje hos Arbeiderpartiet til å foreslå alternativer til helseforetaksmodellen.

Vil ha gjennomslag

– Vi går til valg på vårt program og våre saker. Hvis vi har muligheten for gjennomslag for det, er vi åpne for regjeringssamarbeid. Men det vil også kreve gjennomslag for systemendringer, sier Marit Arnstad.

– Hele spørsmålet om EUs energiunion er en del av et større spørsmål. Som også handler eksportkapasitet, utenlandskabler og måten vi har rigget strømsystemet på. Hele den diskusjonen ønsker vi skal bli tatt, og det er en forutsetning at den blir tatt hvis vi skal vurdere og gå inn i regjering igjen, legger hun til.

Hun hevder at det også er mange i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen som ser de samme svakhetene i kraftpolitikken.

Sliter på målinger

Sliter på målinger

Dagen før landsmøtet til Senterpartiet åpnet i Haugesund, kom det noen nedslående meningsmålinger fra Marit Arnstads eget område.

En måling som Norstat har gjennomført for Adresseavisen, viser at Trøndelag for første gang på over 100 år kan risikere ingen Sp-representanter fra landsdelen.

Dagens to Sp-representanter fra både Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, erstattes i så fall av null.

– Jeg mener de målingene viser at det er et helt åpent løp. Jeg mener det å skifte ut våre representanter i de to trøndelagsfylkene med Høyre og Frp, vil være en ulempe for viktige samfunnsinteresser for Trøndelag, sier Marit Arnstad.

– Å sende folk fra Trøndelag på Stortinget for å stemme Norge inn i EU, eller fjerne tollvernet fra en region som produserer 20 prosent av maten i Norge, vil være veldig uheldig, mener Arnstad.

– VI skal ta en fight, slår hun fast.

Gir seg på Stortinget

Gir seg på Stortinget

Selv stiller hun ikke til valg. Nå er tiden på Stortinget over for 62-åringen som møtte på sitt første landsmøte i Senterpartiet for nøyaktig 42 år siden.

– Dere hadde forventet at dere skulle få en oppsving på målingene etter avskjeden med regjeringen?

– Det er det ingen som har påstått. Vi gikk ut av regjeringen fordi saken var viktig. Det var viktig for oss. Vi synes fortsatt saken er viktig, sier Arnstad.

Hun tror ikke partiet kommer til å fortsette å ligge rundt sperregrensen.

– Jeg tror vi har muligheten til å løfte oss betraktelig de neste månedene. Jeg mener også at det rødgrønne prosjektet er avhengig av at vi gjør det, mener Marit Arnstad.

Vil ikke forskuttere

Vil ikke forskuttere

Helse- og omsorgsminister og nestleder i Arbeiderpartiet, Jan Christian Vestre, mener ingen er tjent med verken å forskuttere et valgresultat eller forhandle gjennom mediene om hva som i teorien skal skje etter valget.

– Vi skal ha en lang og god valgkamp hvor Sp vil kjempe for sine saker og Ap for saker vi er opptatt av, som trygghet for folk i en urolig tid. Resten må vi nesten komme tilbake til etter valget, sier Jan Christian Vestre til FriFagbevegelse/Dagsavisen.

Han mener Arbeiderpartiet samarbeider godt med Senterpartiet, og han uttrykker glade for at de to partiene sammen vil jobbe for fortsatt rødgrønt flertall etter valget i høst.

– Arbeiderpartiet er et utålmodig reformparti. Vi setter folk foran systemer og er alltid interessert i å fornye, forsterke og forbedre velferdsstaten. Vi mener at den neste store helsereformen skal gi innbyggerne et helhetlig og sammenhengende tilbud der ingen opplever å bli kasteballer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi vil gjerne samarbeide med Senterpartiet om dette, poengterer han.

Han viser også til at Arbeiderpartiet har tatt store grep i kraftpolitikken.

– Norgespris på strøm for 40 øre pluss moms og fastprisavtaler for næringslivet er strukturelle endringer som skal sikre gunstige og forutsigbare strømpriser i Norge. Dette tror jeg Ap og Sp kan bli enige om, sier Jan Christian Vestre.

