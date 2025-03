Staten ville tapt milliarder på Kongsberg-salg: – Listhaug burde takke oss hver dag, sier Vedum

– Egentlig burde Frp-leder Sylvi Listhaug takket oss hver dag for at vi fikk stoppet dette, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

I forkant av helgens Sp-landsmøte ba Vedum næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) om å beregne hvor store verdier staten ville gått glipp av dersom Høyre og Frp hadde fått flertall for sitt forslag om å selge ned statens eierandeler i Kongsberg Gruppen i 2014 – fra 50 til 34 prosent.

Svaret:

– Gitt en rekke forutsetninger anslås statens realiserte og urealiserte avkastning til anslagsvis 41 milliarder kroner, skriver Myrseth til Stortinget.

– Mest sløsete noen gang

Summen får Vedum til å steile.

– 41 milliarder kroner er enormt mye penger, sier han og rister på hodet.

– Dette er det mest sløsete forslaget en regjering har kommet med noen gang. Jeg tror ikke det finnes noe enkeltforslag som ville vært dyrere enn dette. Og det ville ikke gitt noen som helst gevinst i det hele tatt, sier han.

Det var daværende næringsminister Monica Mæland (H) som foreslo at staten skulle selge seg ned i Kongsberg Gruppen, da Høyre og Frp satt sammen i regjering.

Opposisjonen fikk stanset forslaget, blant annet med hjelp fra Venstre og KrF.

– Hvis Listhaug, som da var landbruksminister i regjeringen, og daværende statsminister Erna Solberg hadde fått gjennomslag, så hadde den norske staten mistet kontrollen på selskapet, og staten hadde tapt 41 milliarder kroner, sier Vedum.

Voldsom vekst

Sommeren 2014, da Høyre og Frp-regjeringen kom med sitt forslag, var aksjekursen på Kongsberg-gruppen på rundt 125 kroner per aksje. Nå har den mer enn tidoblet seg og aksjen selges for rundt 1500 kroner.

Vedum mener det er viktigere enn noen gang å beholde statens våpenaksjer.

– De siste årene har vist at det er gull verdt at Norge har verdensledende forsvarsindustri. Det er utrolig viktig for europeisk sikkerhet. Ved at den norske staten er hovedeier, sikrer vi at vi helt og fullt har kontroll på selskapet, sier Sp-lederen.

Han peker også på tidspunktet forslaget om å selge Kongsberg-aksjer kom på.

– 2014 var akkurat da Russland annekterte Krim. Jeg synes det var helt historieløst å selge våpenaksjer med et sånt bakteppe, og derfor klarte vi å stoppe det.

Slår tilbake

Til slutt kommer Sp-lederen med et stikk mot Listhaug, som mente det var «vanvittig» at Ap-Sp-regjeringen kjøpte landbrukseiendommen Meraker Brug i 2022.

– Det er et landareal som er to og en halv gang Oslos fylke, som vi kjøpte for 2,6 milliarder kroner. Hvis du tar det vi hadde tapt dersom Listhaug hadde fått viljen sin for Kongsberg-salg, så er det over 16 ganger så mye som vi kjøpte Meraker Brug for. Det hadde vært et enorm tap for det norske samfunnet, sier han.

Frp er ikke videre imponert over kritikken fra Vedum og mener han bør gå stille i dørene.

– Er det en mann som bør være musestille når det kommer til å kritisere andre partiers økonomiske politikk, så er det Vedum, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi.

– Hans ettermæle som finansminister vil være at han styrte norsk finanspolitikk på uforutsigbart vis i en svært krevende dyrtid og hvis svar på utfordringene var å øke skattene med over 27 milliarder kroner og skremme kapital og kompetanse ut av landet, sier Limi.

Skammer seg ikke

Limi mener Frp ikke har noe skamme seg over når det gjelder Kongsberg Gruppen.

– Vi gikk ikke inn for et nedsalg tilbake i 2014. At staten nå har en pen gevinst på aksjene, er selvsagt hyggelig, men enda viktigere er det med statlig kontroll og bidrag til nødvendig finansiering i et selskap som er svært viktig for norsk og europeisk sikkerhet, sier han.

NTB har også forelagt kritikken for Høyre, men har foreløpig ikke fått noen kommentar.

