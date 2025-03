Søndag får du en time mindre med søvn

– Når vi stiller klokken en time fram, så mister vi en time søvn, men vi får en time mer dagslys. Vi går lysere tider i møte, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Som næringsminister er hun ansvarlig for Justervesenet, som sørger for at de norske atomklokkene går riktig, og at tiden er så nøyaktig som mulig.

Når vi stiller klokken én time fram «mister» vi timen mellom klokken 2 og 3. Denne timen «får vi tilbake» til høsten når klokken igjen skal stilles tilbake til normaltid. I år skjer det natt til søndag 29. oktober.

Det har vært diskusjon i flere land om å slutte med å stille klokken fram og tilbake. EU-kommisjonen stemte for dette i 2019, og EU-parlamentet i 2020. Koronapandemien og senere krigen i Ukraina og energikrise satte imidlertid en stopper for nye behandlinger av forslaget.