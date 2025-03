Hun trekker seg som nestleder og lederkandidat i LO

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skriver VG.

I et Facebook-innlegg fredag skriver Skoghaug at det er åpenbart at hennes kandidatur ikke vil føre fram.

– Derfor ga jeg i dag beskjed om at jeg ikke stiller til valg på kongressen. Til noen posisjon. Det er ingen dramatikk i dette. Planene var ambisiøse og så gikk det ikke, skriver hun.

Leder Jørn Eggum i Fellesforbundet er favoritt til å overta som LO-leder.

