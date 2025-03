Senterpartiet vil øke Ukraina-støtten ytterligere

– Det beste forsvaret av Europa er at Ukraina lykkes i sin kamp for frihet. Senterpartiet mener derfor at den militære og sivile støtten til Ukraina må trappes opp videre, heter det i et vedtak fra Senterpartiets landsmøte i Haugesund fredag kveld.

Regjeringen og alle partiene på Stortinget ble i starten av måneden enige om å øke støtten til Ukraina fra 35 til 85 milliarder kroner for 2025.Til sammen har Norge satt av 205 milliarder kroner til Ukraina-støtte gjennom det såkalte Nansen-programmet fram til 2030. – Norge må stå støtt i kampen for frie, liberale verdier, folkestyret og forsvaret av folkeretten, slår Senterpartiet fast i sitt vedtak.

