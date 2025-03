Regjeringen vil forby kommersiell gentesting av barn

I 2020 vedtok et enstemmig storting å be om forbud mot gentesting av barn utenfor helsevesenet. Fredag ble lovforslaget lagt fram i statsråd.

Kamzy Gunaratnam, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i helse- og omsorgskomiteen, sier til NTB at forslaget skal opp i Stortinget før sommeren .

– Genetiske selvtester for barn åpner for alvorlige inngrep i barnets integritet, og kan skape unødvendig angst. Det å være genetisk disponert for en sykdom betyr ikke nødvendigvis at man har høy risiko for å få sykdommen.

– Barn har sterkt vern når det gjelder gentesting i helsetjenesten, mens de ikke har noe vern når det gjelder genetiske tester bestilt på nettet. Dette gjør vi nå noe med, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) i regjeringens pressemelding.

Lovforslaget innebærer forbud mot å sjekke om barnet er predisponert for sykdommer eller andre diagnoser som kan testes med genetiske undersøkelser. Regjeringen vil også at forbudet skal omfatte genetiske tester som er ment å gi informasjon om en persons fysiske eller mentale egenskaper og anlegg, og personlighetstrekk.

Tjenester som MyHeritage og 23andMe er blant aktørene som per nå tilbyr genetisk helsetesting for barn under 16 år med foreldrenes samtykke.

Genetiske undersøkelser for å undersøke slektskap, som for eksempel farskapstester, er ikke omfattet av forslaget.