Rapport: Innvandring har bidratt til flere fattige barn

– Over tid har det blitt stadig flere barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Enkelte innvandrergrupper har spesielt høy risiko for å oppleve fattigdom, og vi finner at høy innvandring av slike grupper har bidratt vesentlig til økningen i andelen fattige barn, sier forsker Lasse Eika i SSB.

Han er en av forskerne bak rapporten «Drivere bak utviklingen i fattigdom blant barn». I 2010 var andelen barn som levde i fattige familier, på 7,2 prosent. I 2022 hadde den økt til 10,3 prosent.

Flyktninger utsatt

Rapporten bruker vedvarende lav inntekt som indikator på fattigdom. Det gjelder når den samlede husholdsinntekten etter skatt over tre år, justert for husholdets størrelse, ligger under 60 prosent av medianinntekten for befolkningen.

– Rapporten viser at fattigdomsandelen er spesielt høy blant innvandrerfamilier som er flyktninger, eller som har bakgrunn fra afrikanske land eller land vest i Asia. Fattigdom er også mer utbredt blant familier med enslige foreldre, mange barn, eller der foreldrene har lavt eller ukjent utdanningsnivå, sier Eika.

Flere er i jobb

Men selv om det er en klar sammenheng mellom lav yrkesdeltakelse og fattigdom, viser rapporten at en større andel har kommet seg ut i jobb i tolvårsperioden.

– Økningen i barnefattigdom kan derfor ikke forklares med lavere yrkesdeltakelse. Tvert imot ser vi en tendens til at foreldre i ulike befolkningsgrupper jobber mer, og ikke mindre, i 2022 enn i 2010, forteller SSB-forskeren.

