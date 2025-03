Nye prognoser anslår kraftig boligprisoppgang de neste årene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Størst samlet boligprisvekst ventes i Stavanger (37,4 prosent) etterfulgt av Oslo (36,3 prosent) og Bergen (35,7 prosent), ifølge analysen som er omtalt av Dagens Næringsliv.

En Oslo-bolig som ved inngangen av 2025 kostet seks millioner kroner, kan dermed bli drøyt to millioner kroner dyrere ved utgangen av 2028, om prognosene slår til og boligens verdiutvikling følger markedet.

– Høy lønnsvekst, befolkningsvekst og lav boligbygging samt lavere renter, gir utsikter til klar boligprisvekst i årene som kommer, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.

Til sammenligning har SSB anslått en norsk boligprisvekst på 19,2 prosent i samme periode, og Norges Bank anslår 30,5 prosent.

– Boligprisene har skutt fart på nyåret etter to år med svak utvikling. Lettelsen i utlånsforskriftens egenkapitalkrav og en frykt for at «toget går», er trolig også viktige årsaker til dette, sier Benedictow til DN.

