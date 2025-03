Hva skjer med lønna hvis du er på jobb når klokka stilles?

Natt til søndag 30. mars stilles klokka en time fram, mellom to og tre. Da «mister» vi en time, og går fra normaltid til sommertid.

Hva skjer så med dem som jobber nattevakt når klokka stilles en time fram?

Ifølge FriFagbevegelse får du ikke mindre lønn når klokka stilles fram. Du får heller ikke ekstra betalt når klokka stilles tilbake til normaltid søndag 26. oktober.

– Jevnes ut

Arne Løseth, rådgiver i forhandlingsenheten i Fagforbundet, forteller til FriFagbevegelse at dette vil jevnes ut over flere år.

– De fleste går jo på fastlønn. Man har en tid man starter og en tid man slutter – fra et klokkeslett til et annet klokkeslett – og det er antall klokketimer imellom man teller, sier han.

Argumentet for ordningen er at man verken får betalt for den ekstra timen når klokken stilles tilbake, eller blir trukket i lønn når klokken stilles fram. Over flere år kommer man til å jobbe både de kortere og lengre nettene, og på den måten kommer det til å utjevne seg.

Foreslått avskaffet

– Det er en fordel at Norge følger samme tid som nabolandene våre. Det er lurt å se hva EU gjør med tiden sin før vi tar en avgjørelse her hjemme, sier næringsministeren. Hun er ansvarlig for Justervesenet, som passer på at tiden er så nøyaktig som mulig.

Det har lenge vært diskutert om man skal avskaffe ordningen med sommertid. Allerede i 2018 ble dette foreslått av Europakommisjonen, og i 2019 stemte de ja til å avskaffe ordningen fra 2021. Dette gikk også gjennom i Europaparlamentet i 2020, ifølge Regjeringen.

Forslaget gikk derimot ikke lenger i forhandlingene, som følge av pandemien, krigen i Ukraina og energikrisen i Europa. I 2021 ba Europaparlamentet Rådet for den Europeiske Union om å få fortgang i arbeidet, men saken er fremdeles under behandling, skriver Regjeringen.

Hvis forslaget vedtas, må alle EU-landene selv beslutte om de vil velge sommertid som ny normaltid, eller om de vil beholde normaltid hele året.

Hvorfor stiller vi klokka?

Opprinnelig stilte man klokka for å spare energi. Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen.

Norge hadde sommertid for første gang i 1916, deretter 1940 til 1945, 1959 til 1965 og så hvert år siden 1980.

Også Sverige, Finland og Danmark har sommertidsordning i dag. Det har ikke Russland eller Island.

Dersom hvert EU/EØS-land skal velge om de vil videreføre vintertid som normaltid, eller velge sommertid som ny normaltid innebærer dette risiko for økte tidsforskjeller i EU.

(Kilde: NTB)

