Harstad-ordfører Kari-Anne Opsal pekes på som ny partisekretær i Arbeiderpartiet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Sammen med Jonas, Tonje og Jan Christian utgjør dette en partiledelse med erfaring og fornyelse, sier valgkomiteens leder Peggy Hessen Følsvik til NRK.

Også Dagens Næringsliv erfarte tidligere fredag at valgkomiteen falt ned på Opsal til vervet.

– Har vist nordnorsk teft

Hun er inne i sin andre periode som ordfører, er utdannet jurist og har drevet egen advokatvirksomhet. Til NRK sier hun at hun tar med seg et annet perspektiv:

– Jeg har mye erfaring. Jeg pusher 60 år, og har levd og jobbet lenge i partiet lokalt. Jeg har sett det nordfra. Det gir et annet perspektiv. Og så er jeg jo direkte. Det er ikke vanskelig å vite hvor man har meg.

Formelt skal hun velges på landsmøtet som starter i neste uke.

Støre skryter av nordlendingen.

– Kari-Anne Opsal har solid og lang erfaring som folkevalgt og tillitsvalgt. Som ordfører i Harstad har hun vist både handlekraft og nordnorsk teft, sier han.

Stenseng gikk av etter ti år

Stenseng ga beskjed før jul at hun ikke ville søke om gjenvalg som partisekretær etter ti år i vervet. Hun er nå kommunal- og distriktsminister. Dermed går Opsal nå inn i partiledelsen sammen med partileder Jonas Gahr Støre og nestlederne Tonje Brenna og Jan Christian Vestre.

Arbeiderpartiets vedtekter sier at det skal være lik kjønnsrepresentasjon i partiledelsen. Siden alle de tre andre innstilles gjenvalgt, må den fjerde være en kvinne. Tidligere er Marte Mjøs Persen blitt nevnt som favoritt til å ta over for Stenseng. Flere sentrale partifolk har pekt på henne, skrev TV 2 i februar.

Les også: Sp-Vedum om EU: – Det kan du bare glemme, Erna

Les også: Handel: Kan Norge egentlig klare seg uten USA? (+)

Kommentar: Det er ikke aktivisme. Det er maktkritikk