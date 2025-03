Gladmelding fra regjeringen: – Vi forventer at dette løser seg

– Nå får jeg «frysninger» på ryggen. Hvis dette blir en realitet og pengene kommer på konto skal jeg ta med guttungen på kino.

Uføre Elisabeth Neset Basten (35) smiler når Dagsavisen forteller at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har tatt tak i hennes kamp mot Nav.

Statssekretær forventer positiv løsning for ufør

I februar fortalte Dagsavisen om uføre Elisabeth Neset Basten (35) – som på grunn av en feil Nav selv innrømmet, i 2022 mottok 97.000 kroner i etterbetaling. Det medførte at hun overskred inntektsgrensen, kravet ble å tilbakebetale 67.000 kroner. Praksisen som rammet henne ble endret, men uten at det hjalp. Den hadde ikke tilbakevirkende kraft. Bastesen klaget til Trygderetten, som ga Nav medhold.

Dagsavisen kontaktet arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) om Bastensens kamp mot Nav. Etter få dager kom statssekretær Ellen Bakken (Ap) med følgende melding:

– Jeg har stor forståelse for at dette virker veldig urimelig. Derfor er reglene endret slik at dette ikke skal skje i fremtiden. Det løser ikke problemer for Bastesen, da regelendringene ikke hadde tilbakevirkende kraft. Men etter dialog mellom departementet og Nav, har Nav nå informert Bastesen om at hun kan søke erstatning. Nav må nå behandle saken, men vi forventer at dette løser seg.

Dette er saken:

I årene 2020, 2021 og 2020 var Elisabeth Neset Bastesen (35) – 60 prosent ufør. I disse årene innså Nav at det hadde skjedd en feil i utbetalingen av sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

Nav utbetalte 95.911 kroner i 2022.

Utbetalingen medførte at Bastesen gikk over inntektsgrensa i 2022 som uføretrygdet.

Nav krever 67.000 kroner tilbake.

Personskadeforbundet mener Nav burde ha fordelt tilbakebetalingen over tre år.

Fra 1. januar 2024 ble forskriften endret, men ikke med tilbakevirkende kraft.

Nav trekker nå Bastesen 2.000 kroner hver måned.

Bastesen sendte saken sin til Trygderetten. Her fikk hun beskjed om mulig behandling i 2026.

I mars 2025 fikk Bastesen underretning om forenklet kjennelse fra Trygderetten, som fastholder Nav-vedtaket fra juni 2024.

Etter at Dagsavisen tok kontakt med arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap), kunne departementet fredag 28. mars 2025 fortelle om dialogen mellom departementet og Nav. Hvor resultatet ble at Bastensen kan søke om erstatning – og at statssekretær Ellen Bakken forventet en løsning på saken.

«Dersom bakgrunnen for etterbetalingen var at Nav gjorde en uaktsom feil som førte til at en person først fikk utbetalt for lav ytelse, har hen rett til erstatning som gjør at hen stilles likt som om ytelsen hadde blitt utbetalt til riktig tid», skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet om grunnlaget for å kunne kreve erstatning i Bastesens sak.

En litt lettere økonomisk hverdag

I over ett år har Bastesen hver måned blitt trukket 2.000 kroner, som tilbakebetaling av 67.516 kroner.

– Vi lever under fattigdomsgrensa. Slipper jeg dette trekket kan vi igjen ha brød på bordet hver dag, sier hun og tar umiddelbart kontakt med sin advokat for å få levert søknaden om erstatning fra Nav.

– Jeg tør nok ikke slippe jubelen helt løs før pengene er på konto. Men etter det Brennas statssekretær sier til Dagsavisen har jeg virkelig tro på at en lang kamp mot Nav går mot en lykkelig slutt. Det er fint at noen høyt oppe i det politiske systemet kan se hvordan vanlige folk har det, og bidra.

