Frontfagsoppgjøret: Over 25.000 kan gå ut i streik fra onsdag

Av Isabel Bech/NTB

LO tar ut 24.075 medlemmer i første streikeuttak, mens YS tar ut 1204 medlemmer.

LO, YS og NHO startet forhandlingene om årets lønnsoppgjør 14. mars. Etter fire dager ble det brudd. Dermed møtes partene hos Riksmekleren mandag 31. mars. Meklingsfristen går ut ved midnatt tirsdag kveld, og en eventuell streik iverksettes fra onsdag morgen 2. april.

LOs hovedkrav er å sikre arbeidstakernes andel av verdiskapingen og økt kjøpekraft, prioritere likelønn og motvirke lavlønn, ifølge LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Industrien går så det griner. Det er rom for et godt og solid lønnsoppgjør, som gir økt kjøpekraft. Vårt utgangspunkt er derfor både enkelt og rettferdig. Vi skal ha vår del av kaka, sier hun.

Bussjåfører og oljearbeidere

Meklingen omfatter over 200.000 LO-organiserte.

Hos YS er det i første omgang bussjåfører, oljearbeidere og ansatte i hotell- og restaurant som tas ut i streik.

– En streik vil ramme hardt, men våre krav er rettferdige fordi vi tar ansvar for de mange som rammes av dyrtid og høye renter, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Til sammen er om lag 20.000 YS-medlemmer omfattet av meklingen, blant annet ansatte i hotell- og restaurantnæringen, renholdere, oljearbeidere, og bussjåfører.

Frontfaget

LO, NHO og YS forhandler nå om det såkalte frontfaget, for konkurranseutsatt industri. Det de blir enige om, danner deretter grunnlaget for alle de andre lønnsoppgjørene i andre bransjer.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn. Ved forrige mellomoppgjør i 2023 ble det for første gang en streik i et mellomoppgjør i etterkrigstiden.

