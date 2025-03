Flere nordmenn tar påskeferie i år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

53 prosent av nordmenn skal ta fri denne påsken. Det viser en undersøkelse fra Kantar, gjennomført på vegne av NHO Reiseliv.

Det er imidlertid i strid med en undersøkelse fra Virke tidligere i år, som anslår denne andelen til bare 33 prosent.

Blant de som tar ferie, blir 8 av 10 i Norge, ifølge NHO-undersøkelsen. 13 prosent reiser til Europa, og 3 prosent planlegger tur utenfor Europa.

Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er begeistret over utviklingen, og hun mener det er et tydelig tegn på at Norge har attraktive reiselivstilbud.

– Dette er en positiv utvikling for norsk reiseliv, sier Krohn Devold.

Færre skal stå på ski

NHO Reiseliv mistenker at det er årets sene påske som er grunnen til at kun 19 prosent planlegger skitur i løpet av ferien.

Likevel er det flere skidestinasjoner som har håpet oppe. Linn Ravndal Dyrkolbotn fra Voss Resort opplyser at det er lagt til rette for en ordinær påske med åpen skianlegg hver dag.

– Vi har forholdsvis gode bookingtall så langt, fra både norske og utenlandske gjester, sier Dyrkolbotn.

Kommunikasjonsansvarlig Amanda Wold Kortnes i Alpinco garanterer minst 20 kilometer preparert løyper gjennom hele påsken i Hafjell.

– Takket være høyteknologiske preppemaskiner og god planlegging har vi full kontroll på snøsålen, sier Kortnes.

Ungdommen vil på spa

Hyttetur forblir den mest populære ferieformen i påsken, med 6 av 10 ferierende nordmenn som skal på hytta.

Likevel er det flere som søker alternative ferieformer. Spesielt blant de under 30 år er det flere som oppgir at de har spa, helse og velvære på agendaen.

– Vi ser en økning blant unge gjester som vil kombinere fjellturer med velværeopplevelser. De er bevisste på kvalitet og prioriterer både helse og hygge, sier Krohn Devold.

Ellers er det 13 prosent av nordmenn med påskeferie som skal tilbringe den i campingvogn eller telt, og rundt 30 prosent skal på tur i naturen.

