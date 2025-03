Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi kom under angrep. Et missil traff like ved en fotballbane der noen barn hadde lekt kort tid før. Heldigvis ble ingen skadet, sier Eide til VG.

Flere ganger under besøket i Kharkiv nordøst i Ukraina, nær grensen mot Russland, måtte de to Ap-statsrådene søke tilflukt. Besøket i storbyen ved frontlinjen varte bare i noen få timer.