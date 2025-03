– Det kan du bare glemme, Erna

HAUGESUND: Etter et Høyre-landsmøte hvor flertallet gikk inn for at Norge må bli EU-medlem, sier det kanskje seg selv: Det er uaktuelt for Senterpartiet – som gikk ut av regjering på grunn av et EU-direktiv – å støtte en borgerlig regjering etter valget til høsten.

Trygve Slagsvold Vedum argumenterte også for dette synet med en lite smigrende dom over den borgerlige politikken i sin tale til Sps landsmøte i Haugesund fredag.

Eller i sin opptreden, som det heller kan kalles. På sedvanlig vis holdt Vedum sin landsmøtetale som et personlig foredrag, eller teaterfortelling med rekvisitter i bakgrunnen.

Sentralisering

Sp-lederen og den tidligere finansministeren startet og avsluttet med sin motstand mot norsk medlemskap i EU.

– Høyre gjorde et stort nummer av at de ikke har noe slagord i høstens valgkamp. Men det burde vært: Ikke slagord – bare sentraliserende løsninger.

– Sist gang Høyre, Frp og Venstre styrte sammen, gjennomførte de tidenes sentralisering. Det kommer de til å gjøre igjen om de vinner høstens valg. Det blir nye runder med kommunesammenslåinger. Gratis ferge blir fjernet. Det blir sentralisering, sentralisering, sentralisering. Frp, Høyre og Venstre er den verste miksen for de som produserer mat. Vi skal gjøre alt som står i vår makt at den trioen ikke skal få regjeringsmakt i Norge etter høstens valg, sa Vedum.

Og la til: – Det skal ikke skje.

Kampen mot EU

Kampen mot EU var det første som engasjerte Trygve Slagsvold Vedum i hans politiske karriere. Hans første møte var forresten hos et lokalt arbeiderlag som 14-åring.

Og det er det første han snakker om 31 år etter forrige folkeavstemning om norsk EU-medlemskap.

Vedum og Senterpartiet vil gjøre alt de kan for å unngå at Norge skal innlemmes i det han kaller «Europas forente stater».

Senterpartiet vil heller ikke gi sin støtte til et statsbudsjett uten at regjeringen gir tydelige forpliktelser.

– Hvis vi kommer i en nøkkelposisjon etter høstens valg skal vi stoppe ethvert forsøk på å snikinnføre norsk medlemskap i EU, sa Trygve Slagsvold Vedum til stående applaus fra landsmøtesalen.

Han varslet også at kampen mot EUs fjerde energipakke ikke er ferdig.

Savnet geopolitikk

LO-sekretær Are Tomasgard satt på gjestebenken på landsmøte.

Han synes Sp-lederen holdt en god tale, med vekt på nærhet til folk, og ikke minst med vekt på verdien av den norske modellen, samt en stor forståelse for hvordan folk opplever politikken.

– Der var han veldig god, sier Are Tomasgard til FriFagbevegelse/Dagsavisen.

Men en ting var han ikke like imponert over:

– Trygve snakket mye om EU, men trakk ikke europapolitikken inn i den geopolitiske situasjonen vi er inne i – helt uavhengig av hva man mener om EU. Jeg mener det er viktig at politikerne også gjør en analyse av den geopolitiske situasjonen vi står i. Det savnet jeg i talen, sier Are Tomasgard.

– Selv om mye var bra, mener jeg han er for introvert i forhold til de store endringene som skjer så raskt nå, og hvordan man setter den nasjonale politikken inn i den rammen. Det blir for lett å bare si nei til EU, poengterer han.

Samtidig påpeker han at Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad i det påfølgende innlegget tok for mer for seg det internasjonale perspektivet og den geopolitiske situasjonen.

Samarbeid i Norden

Trygve Slagsvold Vedum bedyrer at han er opptatt av den geopolitiske situasjonen, men at svaret på det ikke er å bli EU-medlem.

– Vi er Nato-medlemmer og har et sterkt samarbeid innenfor alliansen. Og Nato har vært den sikkerhetspolitiske bærebjelken i Norge helt siden andre verdenskrig. Og har tjent Norge veldig godt, sier Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

– Selvfølgelig skal vi ha et tett samarbeid med Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og de andre landene. Hele ideen om at Norge liksom skal bli etterlatt utenom EU er jeg grunnleggende uenig i, poengterer han.

