Tre kvinner frifunnet for å ha fotfulgt Frp-leder Sylvi Listhaug

– Dette er en seier for ytringsfriheten og for retten til fredelig å uttrykke politisk engasjement, sier de tre kvinnenes forsvarere i Elden Advokatfirma.

Hendelsen skjedde i Oslo sentrum 13. mars i fjor. Listhaug vitnet selv i retten, hvor hun forklarte at det var en skremmende opplevelse, at demonstrantene var aggressive, og at hun fryktet vold.

Frp-lederen har tidligere omtalt episoden som en av de verste opplevelsene hun har hatt som politiker.

Aktoratet ba om at de tre tiltalte Palestina-aktivistene skulle bli fengslet i 75 dager.

Oslo tingrett har konkludert med at «Listhaug ikke ble utsatt for noen fredskrenkelse som kan karakteriseres som hensynsløs eller kvalifisert klanderverdig». Retten mener også at demonstrantene ikke opptrådte på en måte som kan anses som truende eller på andre måter lovstridig.

I en kommentar til NTB sier Listhaug at hun tar dommen til etterretning.

– Dersom den blir stående, vil det få konsekvenser for hvordan politikere må tenke sikkerhet i fremtiden, sier hun.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har anmeldt saken, og Listhaug var innkalt som vitne.

Seniorrådgiver Erik Veum i PST sier at de tar dommen til etterretning.

