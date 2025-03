Sjeføkonom: Folk må forstå hvor usikkert rentebildet er framover

Av Anne Marjatta Gøystdal/NTB

Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier renten mest sannsynlig settes ned i løpet av året, men understreker samtidig at det er stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi.

Dette poenget må ikke underspilles, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets. Det eneste man vet, er at det kan bli endringer i rentebanen igjen ved neste korsvei, understreker han.

– Hva de tror om tre måneder, det vet vi først om tre måneder. Noe annet vil være å tro på julenissen, sier Andreassen til NTB.

Han mener husholdninger og bedrifter må ta innover seg hvor stor usikkerheten er nå.

– De antyder at det kan komme rentekutt. Men renten kan også bli værende der den er eller til og med stige. Det Norges Bank sier nå, er veldig usikkert. Ikke fordi de gjør en dårlig jobb, men på grunn av utviklingen i verdensøkonomien og norsk økonomi, sier han.

Tollkrig og prisvekst

Andreassen trekker fram tollkrig og uoversiktlig situasjon i verdensøkonomien. Men det som førte til at det forventede rentekuttet i dag ble avlyst, handler om innenlandsøkonomien, påpeker han.

Det slutter makroøkonom Karine Alsvik i Handelsbanken seg til. Det er prisvekst og lønn som i hovedsak trekker rentebanen opp igjen, mens valutakursen bidrar til å trekke noe ned.

– Det ser ut til at Norges Bank legger til grunn at kronestyrkingen er mer permanent og det demper justeringen av rentebanen, sier hun.

Viktig at sentralbanksjefen ikke lar seg binde

Det var på forhånd knyttet mye spenning til beslutningen etter at sentralbanksjef Ida Wolden Bache i desember antydet at det kunne bli kutt denne gangen. Men etter nyheter nylig om at prisene har økt mer enn ventet, og at arbeidsledigheten holder seg lav, ble renten holdt i bero.

– Det var rett beslutning. De reagerte på den siste tids nyheter om at det underliggende prispresset kan være høyere enn ventet, og setter dermed rentekutt på vent, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til NTB.

Mange økonomer og analytikere var spente på i hvilken grad sentralbanksjefen ville la seg binde av egne kommentarer tidligere i vinter.

– Det var betydelig usikkerhet om det ville bli en tvangstrøye. Men Norges Bank bekrefter at de ike leverer noen løfter om rentesetting – de sier bare hva de tror. Når omverdenen endrer seg, så endrer de også mening, sier Haugland.

Tror på to kutt i høst

I rentebeslutningen framheves det at det fortsatt er usikkerhet om den økonomiske utviklingen, men at det «mest sannsynlig» blir rentekutt i løpet av året.

Alsvik og Haugland tror det blir to kutt i år.

– Prognosen vår er at det blir rentekutt i september og desember, men det er selvsagt preget av usikkerhet, sier Haugland.

De tidligere varslede kuttene fra Norges Bank kommer, det tar bare litt lengre tid, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.

– Den dårlige nyheten er at det tar lengre tid før rentekuttet kommer og at det blir færre kutt enn det Norges Bank tidligere har signalisert, sier han.

