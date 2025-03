Politiet skal bære våpen til påske, id og på 17. mai

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak er fremdeles de mest utsatte terrormålene, mener PST.

– Bevæpning er et viktig forebyggende tiltak og bidrar til å sikre en rask og effektiv respons fra politiet for å redusere skadeomfanget ved et angrep, sier beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet i en pressemelding.

Beredskapsdirektøren understreker samtidig at verken politiet eller PST har informasjon om noen konkrete trusler, og folk rådes til å delta på arrangementer som vanlig.

Politiet kommer til å ta lokale beslutninger basert på risiko- og trusselvurderinger knyttet til spesifikke arrangementer.