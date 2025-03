Opposisjonen raser etter avlyst rentekutt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I årets nyttårstale lovte Støre en vendepunkt i økonomien og gikk langt i å love rentekutt. Nok en gang har folk grunn til å føle seg lurt av Støres løfter om rentekutt, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Norges Bank har lenge varslet at de trolig ville sette ned styringsrenten i mars. Et inflasjonshopp i februar gjør at sentralbanken likevel velger å utsette kuttet.

Finanspolitisk talsperson Tina Bru i Høyre viser også til Støres nyttårstale, der han sa at det snart kommer kutt.

– Statsminister Støre har i flere år sagt at rentekuttet snart skulle komme, sist i nyttårstalen i januar. Jeg skjønner godt at mange er skuffet i dag, sier hun.

Bru viser også til at flere land rundt oss har kuttet i renten, deriblant Sverige og Danmark.

– Norge skiller seg ut, og det må regjeringens høye pengebruk inn i norsk økonomi ta noe av ansvaret for.

Frp peker på økning i offentlige utgifter og regjeringens skatte- og avgiftspolitikk.

– Jeg håper virkelig at folk snart får rentekutt, ikke flere tomme løfter fra Støre, sier Listhaug.

