Norges Bank: – Styringsrenten settes mest sannsynlig ned i løpet av året

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet besluttet på møtet onsdag å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent.

– Komiteens vurdering er at det fortsatt er behov for en innstrammende pengepolitikk for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Dersom renten settes ned for tidlig, kan prisene fortsette å stige raskt. På den annen side kan en for høy rente bremse økonomien mer enn det som er nødvendig for å få prisveksten ned til målet, skriver Norges Bank i en pressemelding torsdag.

Trolig 4 prosent innen utgangen av året

– I avveiingen mellom disse hensynene mener komiteen det er behov for å holde renten oppe noe lenger enn tidligere signalisert, skriver de videre.

De skriver også at prognosen i Pengepolitisk rapport, som ble lagt fram i forbindelse med rentebeslutningen, viser at styringsrenten trolig blir på 4 prosent innen utgangen av året, og at den gradvis settes videre ned de neste årene.

– Som forventet

– Det er større usikkerhet knyttet til utsiktene og prisstigning framover, og rentebeslutningen var som ventet, mener makroøkonomi Karine Alsvik i Handelsbaken.

– Dette var det de fleste analytikere nå helte mot. Bakgrunnen er at vi har sett en prisvekst som har vært klart høyere enn ventet, sier Alsvik til NTB.

I rentebeslutningen beskriver sentralbanksjefen at det er usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen.

– Det ser ut til at Norges Bank legger opp til to rentekutt i år. Vi venter at det blir kutt i september og i desember, sier Alsvik.

