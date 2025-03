Frp-politiker stemples som landssviker etter ramadan-besøk

«Det er med fortvilelse hva jeg opplever nå, mange personer har hisset seg opp og ønsker meg kun alt vondt og at jeg er alt fra idiot, Quisling, rotte, landsforræder og muslimelsker», skriver fylkesvaraordføreren i Akershus på Facebook.

Det var tirsdag at hun besøkte familien med røtter fra Tyrkia. Frp-politikeren beskrev møtet som en «inkluderende stund fylt med fellesskap, refleksjon og takknemlighet for vårt demokrati i trygge Norge» i et innlegg på Facebook .

Det falt ikke i god jord hos følgerne hennes. To dager senere har innlegget fått 267 kommentarer. Flere av dem er fra Frp-ere som skriver at de er skuffet over at hun som partifelle skriver positivt om islam og muslimer.

Gustavsen mener flere av kommentarene er rasistiske.

– I partiprogrammet vårt er det veldig tydelig at vi er for religionsfrihet. Og frihet for enkeltmennesket, sier hun til NRK.

Etter hvert har Gustavsen fått flere støttende kommentarer, også fra muslimer som takker henne for innlegget hun har delt.

