Eide om Trump-press mot Grønland: – Uakseptabelt

– Vi stiller oss bak statsminister Mette Frederiksens uttalelse om at reisen representerer et uakseptabelt press både på Grønland og Danmark i denne situasjonen, sier Eide (Ap) til Klassekampen.

USAs president Donald Trump har nylig gjentatt at de «må ha» Grønland.

Grønlands fungerende regjeringssjef Múte B. Egede ba søndag allierte om klar og tydelig støtte. Kort tid senere gikk Danmarks statsminister Mette Frederiksen hardt ut mot den amerikanske aggresjonen.

På spørsmål fra Klassekampen om hvordan regjeringen vil respondere på Egedes oppfordring, legger Eide seg tett opp mot den danske statsministerens ordlyd.

Om visepresidentens kone Usha Vance og sikkerhetsrådgiver Mike Waltz' besøk til Grønland sier Eide at det er tydelig at reisen ikke er basert på Grønlands ønsker eller behov.

– Den fungerende grønlandske regjeringen har sagt tydelig at de ikke ønsker besøk nå. Reisen kan ikke ses uavhengig av Trumps uttalelser om at han ønsker å overta Grønland. Det er et ønske vi må stå sterkt imot, skriver Eide.

