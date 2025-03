Brennende gjenstand skal ha blitt kastet inn i leilighet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ingen er så langt pågrepet eller siktet, opplyser politiet.

– Politiet har konkrete holdepunkter for at brannen er påsatt ved at noen har kastet en brennende gjenstand inn i leiligheten, opplyser krimleder Håkon Johannessen i politiloggen klokken 1.26 natt til torsdag.

Politiet fikk melding om brannen klokken 21.58 onsdag kveld. Den skadede er en voksen mann, opplyser Johannessen til NTB.

– Vi vet ikke omfanget av skadene utover at det er alvorlig. Men han har både større og mindre brannskader på kroppen, sier Johannessen rett etter klokken 1.30.

Politiet har en hypotese om at hendelsen kan være tilknyttet et kriminelt miljø, men Johannessen sier det foreløpig er for tidlig å si noe mer om det.

Etterforskningen er i en tidlig fase, og politiet gjør undersøkelser både inne i leiligheten og utenfor. Politiet avhører også vitner og forsøker å få tak i videoovervåking fra området.