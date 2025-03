Ubevæpnet politi møter oftere bevæpnede gjerningspersoner

– Man ønsker oss ut av bilene, og at vi skal være mer tilgjengelig og synlig ute i bybildet. Samtidig øker antall avviksmeldinger fra patruljer som har vært ubevæpnet, men møtt bevæpnede gjerningspersoner ute på oppdrag, sier hovedverneombud Klara Bergseth i Oslo politidistrikt til Politiforum.

Bergseth sier at det bare er godt politiarbeid og tilfeldigheter som gjør at det ikke har gått galt.

– Det er viktig at tjenestepersonene ute skal bli satt i stand til å løse det samfunnsoppdraget de er gitt, og da må de få tilgang til riktig maktmiddel i enhver situasjon, og det uten å risikere eget eller andres liv, fortsetter hun.

Nylig ble det kjent at flere partier på Stortinget ønsker en generell bevæpning av politiet. Skulle både Høyre, Sp, Frp og KrF gå inn for fast bevæpning, slik de har gitt uttrykk for, vil det utgjøre et flertall på 87 av representantene på Stortinget, dersom alle følger sine respektive partiers vedtak.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier onsdag til NTB at spørsmålet trolig blir tatt opp på Arbeiderpartiets landsmøte neste helg.

– Jeg forstår politiets behov for trygghet når de er i en ofte krevende politihverdag. Det berører spørsmålet om bevæpning, men det er også et prinsipielt spørsmål. Og derfor sier jeg at det er naturlig at det er spørsmål som kommer opp på vårt landsmøte, sier han.

Støre har tidligere sagt at han mener dagens ordning der politiet selv beslutter midlertidig bevæpning, er tilstrekkelig.

