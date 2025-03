Støre gjentar sitt nei til ny norsk EU-debatt

I Stortingets spørretime onsdag ble statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) utfordret på om han ønsker en norsk EU-debatt velkommen, 31 år etter forrige EU-avstemning.

Det avviste han.

– Det er bra at vi har en bred Europa-debatt og en debatt om norske interesser. i Norge. Men jeg legger stor vekt på at vi allerede har gode avtaler med EU. Nå er prioriteten vår å heve sikkerheten. Derfor har vi styrket det betraktelig, sa Jonas Gahr Støre.

EU-debatt på landsmøtet?

Debatten om EU kan imidlertid komme allerede på Aps-landsmøtet om en uke. Støres eget fylkeslag, Oslo Arbeiderparti, vedtok nemlig på sitt årsmøte en uttalelse som tok et klart standpunkt for norsk EU-medlemskap.

«Oslo Arbeiderparti mener Norge er best tjent med å være medlem av EU» lød vedtaket. Det var to forslag til uttalelser på årsmøtet. Et som bare sa at Oslo Ap vil at Norge skal melde seg i EU. Og et annet – som fikk flertall – om at Norge må bli EU-medlem når tiden er inne for det.

Håper på debatt

Selv håper Støre også at det blir en debatt om dette på Aps landsmøte, som starter torsdag om en uke.

– Det håper jeg at det gjør. Jeg er for en debatt om Europa. Det er relevant i veldig mange sammenhenger nå. Men jeg kommer ikke til å ta initiativ til en medlemskapsprosess, sier Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

Han mener det er andre ting som er viktigere nå.

– Tiden er ikke rett for en slik prosess i Norge nå. Men at det er ulike syn i Arbeiderpartiet om dette, som i andre partier er jeg kjent med, legger han til.

Kommentar: Europa først og sist

Forsvar

Støre mener det er viktig å øke det europeiske forsvarssamarbeidet.

– Men der er ikke EU svaret på samme måte som Nato var svaret for Finland og Sverige da de søkte seg til Nato, sa han i spørretimen.

– 80 prosent av Natos forsvarskapasitet ligger utenfor EU. Vi skal være til stede og ta debatten om vårt forhold til Europa, men svaret er ikke at vi skal ha en medlemskapsprosess fra Norge i dag.

