Sp i Stortinget: Blankt nei til regjeringens turistskatt

Av Steinar Schjetne/NTB

– Vår beskjed til næringsministeren og regjeringen er at de ikke får støtte fra Senterpartiet til den modellen de ønsker. Regjeringen kan se helt vekk fra å få flertall for den ordningen, sier parlamentarisk leder Geir Pollestad i Senterpartiet til NTB.

Stortingsgruppa til Senterpartiet vedtok tirsdag å avvise forslaget fra regjeringen om å gi kommunene en mulighet til å innføre en såkalt turistskatt. Forslaget innebærer at kommunene fra 2026 skal kunne legge en avgift på overnatting.

Forslaget har møtt kraftig motstand i reiselivsnæringen og hos deler av opposisjonen på Stortinget. Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) har allerede varslet at forslaget trolig blir endret før det legges fram for behandling i Stortinget.

Tidligere regjeringspartner Senterpartiet blankt nei til en modell som rammer bredt og ukritisk.

– En skatt på overnatting over hele landet vil ramme vanlige folk og bedrifter i Norge. I Senterpartiet ønsker vi lavere avgifter, ikke høyere avgifter for folk, poengterer Pollestad.

Vil ha prøveordning

Senterpartiet vil heller ha en svært avgrenset forsøksordning med såkalt besøksbidrag i områder med stort turistpress, som Lofoten, Tromsø og verdensarvområdene.

Det må innføres ordninger for å sikre større lokale inntekter fra cruisetrafikken.

Partiet vil la kommuner bruke inntekter fra parkering ved turistattraksjoner til å tilrettelegge for reiselivet i regionen.

Gjennomføring av slike prøveprosjekt er i tråd med Hurdalsplattformen og ivaretar enigheten fra budsjettavtalen høsten 2022, ifølge Sp.

– Det er en forutsetning at det er lokal tilslutning til prøveprosjektet og at lokalbefolkningen fritas. Regjeringen må raskt komme i gang med dette, inkludert minst ett prosjekt i Lofoten, sier Pollestad.

Senterpartiet er opptatt av at en turistskatt ikke skal treffe områder hvor man sliter med å fylle hotellene, negativt. En avgift skal derimot kunne innføres på steder hvor turisme fører til stor slitasje og utgifter til vedlikehold på samfunnsfasiliteter.

Gir inntekter på 1,5 mill.

Regjeringen foreslo i november en ny ordning for turistskatt. Den blir åpen for alle kommuner, og de kan ifølge det opprinnelige forslaget ta inntil 5 prosent i avgift for overnatting.

Statsråden har signalisert at det kan bli aktuelt å senke satsen til 3 prosent.

Forslaget gjelder hoteller, campingplasser, bobilparker, vandrerhjem, privatutleie, hotellskip, fritidsbåter i gjestehavn og annen overnattingsvirksomhet. Plattformselskaper som Airbnb eller Finn.no vil i ordningen få ansvar for å kreve inn og betale overnattingsavgiften i de tilfellene der de håndterer betalingen på vegne av utleiere.

Det skal være frivillig for kommunene om de vil innføre avgiften. Den skal kreves inn i forbindelse med overnatting, beregnes ut fra prisen for overnattingen, ifølge lovforslaget.

Dersom alle kommuner pålegger sine overnattingsgjester en såkalt besøksavgift, vil det gi rundt 1,5 milliarder kroner i inntekter til kommunekassene i året, ifølge beregninger fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Varsler endringer

Vedtaket i stortingsgruppa til Senterpartiet er i tråd med budskapet i Dagens Næringsliv i forrige uke. Sp og Ap er enige i at inntektene fra turistbeskatning skal brukes til reiselivsrelaterte formål, men Pollestad mener Sps ordning legger enda litt strengere føringer enn Aps.

–Jeg var med på å skrive Hurdalsplattformen og synes de formuleringene var gode. Poenget med besøksbidrag er jo å finansiere lokale utfordringer der det er stort trykk fra turisme. Det er et langt stykke derfra til den innretningen som ligger på bordet nå, sa Pollestad.

Da svarte næringsminister Cecilie Myrseth at det vil komme noen justeringer i det endelige lovforslaget, men ønsker ikke gå inn i detaljene. Det har ikke lyktes NTB å få Myrseths kommentar til Sp-vedtaket tirsdag.

– Men jeg er veldig opptatt av at vi nå har en historisk mulighet til å innføre en ordning som kommunene har bedt om og som jeg mener vil være viktig for å sikre tilliten mellom lokalbefolkningen og turistene. Dette vil være avgjørende for å kunne få til den ønskede veksten i turismen fremover, sa Myrseth til DN.

