Ruter varsler T-banekaos torsdag – alle linjer påvirkes

– Vi anbefaler alle som kan reise før klokken 17.30, om å gjøre det. Skal du reise etter dette, vil du bli påvirket av T-baneavviket og avvikstrafikken som settes inn der det er mulig å erstatte bane med buss, sier Ruters pressevakt Øystein Dahl Johansen.

Torsdagens avvik skyldes at det i løpet av kvelden og natten skal omkobles rundt 18.000 kabler. Avviket gjelder alle T-banens linjer i og med at både Nationaltheatret og Majorstuen blir stengt. Det kjøres derfor buss for bane til og fra Majorstuen på strekninger vest for sentrum.

Ruter opplyser at det kommer til å være synlige informanter ute på sentrale steder for å veilede reisende.

Omkoblingen av kablene gjøres slik at T-banen vestfra skal kunne snu ved Borgen stasjon i forbindelse med et lengre avvik på linje 2 og 3 fra og med fredag. Årsaken er at det da starter arbeid med å koble Fornebubanen på det eksisterende T-banenettet. Da vil det bli stengt mellom Borgen og Majorstuen.