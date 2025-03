Riksadvokaten henlegger drapssak i Vardø – politiet uenig

Henleggelsen begrunnes med at det ikke kan utelukkes at Haugen selv påførte seg skadene han døde av, slik kona hevdet da hun ble pågrepet, skriver NRK.

«De kriminaltekniske bevisene gir ikke et entydig bilde av hendelsesforløpet, og det er verken blodspor eller DNA-spor for øvrig som gir klare holdepunkter for at knivstikket er påført av siktede», heter det i Riksadvokatens avgjørelse.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt mener imidlertid at politiet hadde gode bevis i saken. Hun mener sporene på åstedet peker mot at kvinnens forklaring ikke stemmer, og at det har hun som knivstakk Haugen.

Riksadvokatens avgjørelse er likevel endelig.

Kona ble først siktet for grov kroppsskade med døden til følge, før siktelsen ble endret til drap. Haugen døde 24. februar i fjor.

Forsvareren til kvinnen sier hun er veldig glad for at saken er avsluttet og at hun nå kan gå videre.

– Det har naturlig nok vært en voldsom belastning for henne å ha dette hengende over seg i cirka 13 måneder, sier advokat Jens Bernhard Herstad til NTB.

15 måneder før Haugen døde, hadde kona stukket ham i overarmen med kniv, noe som førte til at hun ble dømt til 90 dagers fengsel av Oslo tingrett. Den gangen forklarte hun at mannen hadde tatt halsgrep på henne.

Les også: William Heimdal på Fineart: Opp som en bjørn (+)

Les også: Det er uakseptabelt å kalle Cecilie Hellestveit en folkemordfornekter (+)

Les også: Massiv norsk motstand mot Trumps politikk: – Skaper usikkerhet