NRK felt og gikk fri i PFU etter klage fra Sandra Borch

Utvalget landet på å felle NRK for brudd på punkt 2.3 i Vær varsom-plakaten. Punktet handler om bakenforliggende forhold.

PFU viser til at en av journalistene i NRK-sakene har bindinger til flere personer i partiet Norske Samers Riksforbund (NSR), som er representert på Sametinget. Disse bindingene er ikke opplyst om i saken.

Det ble understreket at dersom bindingene var opplyst om, så ville det ikke blitt fellelse.

Klagen gjaldt tre NRK-publiseringer som Borch mente stiller hennes samiske opphav i tvil. Bakgrunnen for sakene var at Borch har vært innført i Sametingets valgmanntall. For å være innført i valgmanntallet er det visse kriterier knyttet til samisk opphav som må oppfylles.

NRK fikk ros

NRK mener at de ikke stilte spørsmål ved om Borch er same eller ikke, men om hun oppfyller kriteriene for valgmanntallet, noe PFU sa seg enige i. Statskanalen fikk ros fra flere av utvalgets medlemmer for å undersøke et betent tema.

Borch mente at NRK også brøt god presseskikk på punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde, 4.3, om stigmatiserende omtale, og 4.4, om dekning for vinkling. PFU valgte imidlertid å ikke felle NRK for de disse punktene.

Tvert imot har flere medlemmer av utvalget valgt å skryte av NRK for det de kaller et godt og grundig journalistisk arbeid, og det ble konkludert med at det ikke var noe grunn til å stille spørsmål ved kildegrunnlaget.

Flere utvalgsmedlemmer mente også at begrepet «falsk same», til tross for at det er drøyt, er innenfor det man må tåle av spissing.

Borch kritiserte arbeidsmetoden

Borch mente i klagen at NRKs arbeidsmetode i saken var svært dårlig, og at kanalen viste mangel på respekt for samers etnisitet og identitet.

Også det samiske politiske partiet Nordkalottfolket klaget på publiseringene. De klaget på vegne av Sandra Borch med hennes samtykke, men mente at publiseringene også rammet samer som gruppe.

PFU-leder Anne Weider Aasen jobber i NRK og var derfor inhabil i behandlingen. Behandlingen ble derfor ledet av nestleder Ellen Ophaug fra Fredriksstad Blad.

