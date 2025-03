Mann og kvinne alvorlig skadet i knivstikking på Averøy

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er en alvorlig sak, hvor det er snakk om vold i nære relasjoner, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB i 18.40-tiden onsdag.

De to involverte er en mann i 50-årene og en kvinne i 40-årene. Begge fikk helsebehandling på stedet.

– Det fremstår som at de har alvorlige skader, og det er benyttet kniv, sier Ferstad.

Politiet meldte om hendelsen litt etter klokken 18.30. Ferstad sier hendelsen har skjedd inne i en bolig på Averøy. Kriminalteknikere er ankommet stedet for undersøkelser.

Operasjonsleder Arild Even Reite sier til NTB i 20.45-tiden at kvinnen er fraktet til sykehus med luftambulanse. En annen luftambulanse er også på stedet for å frakte mannen til sykehus.

– Slik jeg forstår det, er det mannen som er mest alvorlig skadet, sier Reite.

To barn befant seg i boligen da hendelsen skjedde, men disse er ikke fysisk skadet.

– Det er nærliggende å tro at disse har fått med seg hva som har skjedd, sier Reite.

Andre familiemedlemmer og barnevernsvakta er nå på stedet for å ivareta barna.

