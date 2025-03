KI i skolen: – Det haster med å gjøre arbeidsrammene til lærerne mer levelige

– Det er mange utfordringer i skolen vi ikke har gode løsninger på. Spesielt mange spørsmål knyttet til bruk av digitale verktøy. Det merker vi lærere i hverdagen vår, men vi opplever at det ikke er så mange som hører på oss. Derfor var det stas at Nordtun inviterte meg. Jeg synes hun var lydhør.

Det sier Elin Måge, kreativ og digital lærer. Hun holder foredrag for lærere over hele landet om bruk av kunstig intelligens (KI) i skolehverdagen. I et intervju med Dagsavisen ytret hun ønske om å treffe kunnskapsministeren, det fanget departementet opp.

– Det er elevenes læring som skal stå i sentrum. Da må språkroboter som ChatGPT, og andre nye teknologier møtes med en sunn skepsis. Samtidig er det ingen tvil om at mange av dagens elever vil møte KI-verktøy i både skole og arbeidsliv. Det var interessant å høre Måges erfaringer med både utfordringer og nytte ved bruk av kunstig intelligens i skolen, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Juks med bruk av kunstig intelligens

Lærer Elin Måge mener den største utfordringen med bruk av kunstig intelligens i klasserommet er juks. Hvor elever sender ferdige svar fra språkmodellene, uten bearbeidelse, inn til vurdering. Kunnskapsministeren ser hvordan kunstig intelligens utfordrer dagens vurderings- og eksamenssystem.

– Vi kan ikke lenger gjøre ting på samme måte som før. Det er viktig at elevene løser oppgavene selv, slik at de faktisk lærer noe. Læring krever innsats. Det er dessverre ingen enkle løsninger på å håndtere juks med KI, men Måge fortalte meg om gode strategier for å redusere risikoen, blant annet ved å lage oppgaver på andre måter og å teste elevenes kompetanse muntlig, sier Nessa Nordtun.

Kunstig intelligens i skolen

All undervisning skal tilpasses elevenes alder og modenhet, slik læreplanen legger opp til. Det gjelder også bruk av digitale løsninger og teknologiske verktøy, som kunstig intelligens (KI).

KI endrer rammene for opplæring og vurdering. Særlig vurdering av skriftlige oppgaver er løftet fram som utfordrende. En variert vurderingspraksis er et viktig grunnlag for å møte denne utfordringen.

Eksempler på aktuelle fag og innhold i læreplanene KI kan være nyttig: Engelsk, musikk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Kunstig intelligens (KI) har store konsekvenser for høyere utdanning. Regjeringen setter nå ned et utvalg som skal gi råd om hvordan teknologien kan komme studenter, universiteter, høyskoler og samfunnet til gode.

– Juks med bruk av kunstig intelligens er en mulighet elever har vanskelig for å si nei til. Sjansen for å bli tatt er liten. Det blir til mange vonde samtaler som ofte ikke fører noe sted. Vi er derfor nødt til å endre praksis, men det har vi liten tid til i skolehverdagen, mener KI-lærer Måge og fortsetter:

– I tillegg er KI er veldig underholdende. Det er morsomt å leke med. Dermed blir det vanskelig å sette grenser for når man skal slutte å jobbe digitalt. Det blir en tøff kamp for lærere å få dem til å lukke PC-ene. Jeg sa til Kari Nessa Nordtun at jeg ønsker meg låsbare dataskap i alle klasserom. Hun likte forslaget. Vi må skape bedre rom for analog undervisning.

Endrer gjennomføring av eksamener

Kunnskapsminister Nessa Nordtun har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å gjøre en helhetlig gjennomgang av eksamen i videregående opplæring.

– Utdanningsdirektoratet skal komme med forslag til sikrere eksamensordninger og eksamensformer som gir elevene god mulighet til å vise hva de har lært i faget. Direktoratet har også, på oppdrag fra meg, gjort flere endringer i eksamensgjennomføringen for å redusere risikoen for juks med kunstig intelligens. De har kuttet i forberedelsesdelen og antallet hjelpemidler, og skal i år også teste ut bruk av sikker nettleser ved noen eksamener, forklarer hun.

Forstår man ikke at det å finne gode pedagogiske, digitale opplegg krever mye? ... at mange lærere er ildsjeler og jobber gratis med dette på fritiden. — Elin Måge om mangelfull opplæring av lærere i bruk av digitale verktøy

Utdanningsdirektoratet har startet et arbeid med nytt rammeverk for innhold og struktur i videregående opplæring. Etterlengtet og viktig, sier KI-lærer Måge.

– Jeg har aldri forstått hvordan man har funnet ut hvor lang tid det tar å gjennomføre en undervisningsøkt. Men jeg har en mistanke om at departementet heller aldri har spurt en lærer. Bra prosessen er i gang, men jeg er ikke like fornøyd med at arbeidet skal ta ti år. Det haster med å gjøre arbeidsrammene til lærerne mer levelige, i hvert fall etter at KI kom.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) forteller at det også gjøres endringer underveis i fag- og timefordelingen.

– Vi har eksempelvis allerede satt i gang arbeidet med å endre læreplanene i matematikk for samfunnsfag, fordi vi så at det var et mer akutt behov. Men arbeidet med rammeverk for innhold og struktur er stort og legger grunnlaget for en enda bedre videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet er allerede godt i gang med arbeidet som hadde et tiårsperspektiv da det startet opp, men målet er at arbeidet skal være ferdig i 2030, sier hun nå til Dagsavisen.

Elin Måge er mangeårig lærer som er opptatt av hva som er mulig med riktig bruk av kunstig intelligens i klasserommet – og som en hjelper i undervisningen. (Privat)

Lærer Elin Måge mener foredraget «KI i klasserommet», som hun holder rundt i landet – er nybrottsarbeid, fordi hun snakker fra et lærerperspektiv.

– I skolen er det innført digitale verktøy, men man har ikke investert i opplæring for de ansatte. Det betyr at mange lærere er ildsjeler og jobber gratis med dette på fritiden. Det virker ikke som om man har forstått hvor mye tid det tar å sette seg inn i programmer, nettsteder og apper. Forstår man ikke at det å finne gode pedagogiske, digitale opplegg krever mye? Når man regner med at dette er noe lærere fikser på egen hånd, blir det meste en overraskelse. Med slike holdninger til digitale endringer, var skolen ikke forberedt på det som ville komme, fastholder hun.

