Frp vil forby kjøp av kinesiske busser – hyklersk, mener MDG

Av Steinar Schjetne/NTB

– Kommer statsministeren til å ta initiativ til å stoppe innkjøp av kinesiske busser og sørge for at de ikke kan kjøpes i framtida? spurte Frp-leder Sylvi Listhaug under spørretimen i Stortinget onsdag.

I tillegg til busser som allerede trafikkerer norske veier, foreligger det planer om kjøp av nesten 800 elektriske busser som er produsert i Kina, ifølge Listhaug.

– Det jeg lurer på, er hva regjeringen gjør for å stoppe at Norge nå skal motta nærmere 800 kinesiske busser, sa Listhaug da hun tok opp en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger knyttet til elektrifiseringen av samfunnet med statsministeren i spørretimen onsdag.

Hun benyttet anledningen til å lansere sitt eget krav om at Norge må forby alle kjøp av busser og kritisk infrastruktur fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Forslaget skal fremmes under behandlingen av totalberedskapsmeldingen.

Målrettede angrep

– Er det ingen refleksjon i Arbeiderpartiet om at måten vi nå holder på, med all denne elektrifiseringen, gjør Norge mer sårbar? spurte Frp-lederen.

Hun mener erfaringene fra krigen i Ukraina viser at elektrisk infrastruktur blir utsatt for målrettede russiske angrep, og hun framholdt i spørretimen at den økende elektrifiseringen i en rekke samfunnssektorer i Norge gjør oss mer sårbare for angrep og sabotasje.

Norske busser som er produsert i Kina, kan overstyres hvis kineserne vil det, ifølge Listhaug.

– Disse elektriske bussene som skal frakte folk i en krisesituasjonen, kan raskt få et problem, poengterte hun og viste til en uttalelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Samtlige norske sikkerhetsmyndigheter har dessuten gjentatte ganger trukket fram Kina og Russland som de viktigste trusselfaktorene mot norsk sikkerhet framover. Blant mulige mål er blant annet nettopp infrastruktur, kraftrelaterte installasjoner og petroleumssektoren.

I tvil om forbud

Samferdselsdepartementet har til behandling en henvendelse fra Ruter om innkjøp av elektriske busser, ifølge statsministeren. Han viste også til at det er utarbeidet veiledere og retningslinjer som skal gjøre busselskapene i stand til å gjøre de riktige vurderingene selv.

– Men elektrifisering er et moderne fenomen i vår økonomi. Og jeg kan ikke se at det er noen politikk som tilsier at vi skal reversere det. Men det er tydelig den veien representanten ønsker å gå, sa Støre.

Han forsikret om at det er refleksjoner i regjeringen og Arbeiderpartiet rundt hvordan energi og infrastruktur kan være mål for fiendtlige handlinger utenfra – og for handelen med land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Han var imidlertid i tvil om et totalforbud på alle handelsområder var riktig vei å gå.

– Vi har jo en linje om at vi skal handle med Kina, forholde oss til Kina. Men vi skal ha større årvåkenhet og forsiktighet, fordi vi vet at Kina kan utgjøre en etterretningstrussel. Men det betyr ikke at vi konkluderer med at alle typer innkjøp er feil, sa Støre.

MDG: Hyklersk av Frp

– Sylvi bør starte med å rydde opp i egne rekker og få en slutt på Frps politikk rundt om i landet der de kjøper inn Kina-produkter i stor skala, før de gir inntrykk av at dette er noe de faktisk ønsker å prioritere, sier nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne til NTB.

I Akershus, hvor Frp sitter i fylkesråd, kjøpes det nå inn 148 nye busser, alle fra Kina. I Oslo er partiet budsjettpartner med byrådet som til høsten kjøper inn 76 slike busser, ifølge MDG.

Liland deler bekymringen for risikoen rundt kinesiske produkter, infrastruktur og teknologi kan utgjøre overfor Norge, og ønsker mindre innkjøp i offentlig sektor fra Kina.

– MDG mener heller at offentlige myndigheter bør kjøpe inn flere europeiske varer og har stilt spørsmål på Stortinget om hvordan regjeringen kan legge til rette for dette for statlige etater, fylker og kommuner. Det er viktig for å styrke europeisk økonomi og samhold i en stadig mer usikker verden, sier hun.

